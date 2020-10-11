Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence'de 2'si çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi. 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğu aktarıldı.



TRT Haber yayınına konuk olan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva, saldırıda 11 sivilin öldüğünü, 35 sivilin de yaralandığını duyurdu. Abdullayeva, saldırının Ermenistan'ın riyakarlığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Saldırıda 30'dan fazla ev ile 50'den fazla işyeri de hasar gördü. Ekipler, bina enkazlarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Hacıyev: Şahit olduğumuz bir soykırım eylemidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Ermenistan'ın Azeri sivil nüfusa karşı vandalizm ve barbarlığı devam ediyor. Hocalı soykırımından bu yana Azerbaycan halkına karşı şahit olduğumuz bir soykırım eylemidir" dedi. Hacıyev, Ermenistan'ın Cebrail ve Hadrut'ta ağır kayıplar vererek geri çekildiklerini söyledi. Hacıyev ayrıca, Ermenistan'a insani yardım adı altında roket sistemleri taşındığını belirtti.

Hamzayev: Hocalı'dan farkı yok, aynı anları dün gece bir daha yaşadım

Gence Milletvekili Nagif Hamzayev olay yerinde TRT Haber’e konuştu. Hamzayev, son saldırıda karşılaştığı görüntüyü Hocalı katliamına benzetti: 1992’de Hocalı’da yaptıklarından farkı yok. Biz onların sivillerine hiç ateş açmadık. Sivillerle bir sıkıntımız yok. Biz onlara bir insanlık koridoru da verdi. Uluslararası insani anlaşmaları hiçe sayan Ermeniler 12 saat bile beklemeden ateşkesi mahvettiler. Biz ilerliyorduk, yine de Ermenilere bir son şans verdik. Maalesef doğru değerlendiremediler. Gece yarası füze sesi ile uyandık. Çocukların yaralıların seslerini burada duyduk. Ben göçmenliği yaşadım, o olayları çocukken yaşadım. Aynı anları dün gece bir daha yaşadım.”

"Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok."



Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Gence'ye yapılan saldırıyı TRT Haber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/0whhErRUzZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2020

"Ermenilerin maksadı vatandaşlarımızı katletmek"

Uluslararası kamuoyunun saldırılara sessiz kaldığına dikkat çeken Hamzayev, “Dünya kamuoyu susuyor. Savaş alanından 60 kilometre uzakta burası. Maksatları bizim vatandaşlarımızı katletmek. Dünya kamuoyunun Ermenilere ‘dur’ demesi lazım. Bizim Ermenistan’a güvenmememiz lazım. Ermenilere silahlar hediye olarak verildi. Biz kendi paramızla ordu kurduk sonuna kadar savaşmaya hazırız. Topraklarımızı işgalden kurtaracağız” dedi.



"Patlama sesi duyduk, ev üzerimize çöktü"

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını anlattı.

Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık" dedi.

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık" diye konuştu.

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı" dedi.

Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı.

"Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor"

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor" dedi.

Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan bozguna uğradığı için Ermenistan'da iç hesaplaşma başladı."



Gazeteci Sevil Nuriyeva Ismailov bölgedeki son durumu TRT Haber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/7lCLokv9RN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2020

Ateşkesin ilk saatlerinde saldırdı

Ermenistan ordusu ateşkesin ilk saatlerinde de Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenlemişti. Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'i hedef almıştı. Ermeni güçleri, Terter şehrini top atışına tuttu. Ağdam'a bağlı Çemenli ve Zengişalı köyleri vuruldu.

38 Ermenistan askeri öldürüldü

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı gecikmedi. Ermenistan ordusu çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonu imha edildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında Hocalı soykırımında bulunan ve ASALA terör örgütü üyesi Aleksandr Arutyunyan da var.