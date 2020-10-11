KKTC'de, 2 Nisan'da yapılması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün gerçekleştiriliyor.

Seçim kapsamında oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

198 bin 867 Kıbrıslı Türk seçmen 738 sandıkta oy kullanacak. Seçimde 7'si bağımsız, 11 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kudret Özersay ve Serdar Denktaş seçime bağımsız aday olarak katılıyor.

Ulusal Birlik Partisi'nin adayı ise Ersin Tatar.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'den Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden de Fuat Çiner, Cumhurbaşkanlığı için aday oldu.

Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50'nin üzerinde oy almak gerekiyor.

Hiçbir aday yüzde 50'lik barajı geçemezse 18 Ekim'de ikinci tur yapılacak. İkinci turda ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak.