Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, Vatikan'a yönelik çağrısını yineleyerek, 500 yıl önce yerli halka uygulanan zulüm nedeniyle, İspanya Hükümeti, Kraliyet ailesi ve Vatikan'ın özür dilemesini istedi.

Manuel Lopez Obrador, şövalye, asker ve kaşiflerden oluşan İspanyol fetihçilerin 1521'de Meksika'ya gittikten sonra "En çok kınanacak zulümleri" işlediklerine dikkat çekti.

1519-1530 yılları arasında gerçekleşen İspanyol Fethi, Amerika Kıtası'ndaki İspanyol kolonileşmesinin en önemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

Yerli halkın Hristiyanlığı seçmesi için misyoner faaliyetlerde bulunan Katolik Kilisesi, bu nedenle kıtada kilit bir rol oynadı.

Meksika Devlet Başkanı, özür talebini geçen yıl da tekrarlamış, İspanyol hükümeti bu talebi şiddetle reddetmişti. Vatikan ise sessizliğini korumuştu.

İspanyol sömürge döneminde Latin Amerika'da kilisenin baskısı nedeniyle 2015'te Bolivya'dan özür dileyen Papa'nın, bu seneki tavrı merak konusu.