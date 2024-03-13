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Dünya
AA 13.03.2024 06:17

Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, üst üste 28. maçını kazanarak futbolda en uzun galibiyet serisini yakalayan takım oldu.

Al Hilal, üst üste 28 galibiyetle dünya rekoru kırdı

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.

Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.

Tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.

Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.

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