Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 13.03.2024 06:12

Yunan basınında gündem, Türkiye'nin silah ihracatı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün son raporunda, Türkiye, dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı olarak yer aldı. Türkiye’nin son beş yıl içerisinde silah sistemleri ihracatındaki artış, özellikle Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye’nin savunma sanayindeki yükselişine vurgu yapıldı.

Yunan basınında gündem, Türkiye'nin silah ihracatı

Türkiye, dünya silah ihracatçıları listesinde 11’inci sıraya yükseldi.

Küresel silah ticaretine ilişkin verileri takip eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün son raporuna göre, Türkiye silah ithalatını düşürdü…
Silah satışlarını artıran ülke olarak öne çıktı.

Yunanistan kamuoyunda gündem yeniden Türkiye

Türk savunma sanayisinin bu başarısı, en çok komşu Yunanistan kamuoyunu meşgul etti.

Yunan televizyonu SKAI, Türkiye’nin, silah sistemleri ihracatında en fazla artış görülen ülkelerden biri olduğunu haberleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Savunma sanayimize yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız bir ülke haline getirdik” sözlerine yer verdi.

Tüm silah envanterinin analizi yapıldı

Yunan savunma sitesi Flight.com da, Türkiye’nin beş yıl içerisinde silah sistemleri ihracatını yüzde 106 oranında artırdığına vurgu yaptı.

Pentapostagma gazetesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni savunma teçhizatının modernizasyonuna yönelik devam eden 49 resmi programı sıraladı.

Deniz, kara ve hava kuvvetlerimizin envanterinin kalem kalem analizini yaptı.

Athens Magazine haber sitesi de, Türk Savunma sanayisinin artık devler liginde yer aldığına dikkati çekti. 

ETİKETLER
Yunanistan Türkiye- Yunanistan İlişkileri Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da 3 Mısırlı rahip bıçaklanarak öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:59
Putin: Finlandiya sınırına askeri sığınak yapacağız
06:56
Bursa’da palet fabrikasında yangın
06:45
Gazze'de son durum: Öldürülenlerin sayısı 31 bini aştı
06:42
İsrailli bakandan 13 yaşındaki çocuğu öldüren polise tebrik
06:27
Otonom sürüş sistemleri testleri geçemedi
06:23
OPEC, 2024 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Gazze'de çocuklar, yaşanan gıda kıtlığını protesto etti
Gazze'de çocuklar, yaşanan gıda kıtlığını protesto etti
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Yerlikaya üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ