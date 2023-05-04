AİHM Fransa'yı suçlu buldu: Yabancı bebeklere insanlık dışı muamele

Merkezi Strazburg'da bulunan mahkeme, Gineli ve Angolalı iki annenin bebek ve çocuklarıyla gözaltı merkezinde tutulma şartlarına dair açılan iki davaya ilişkin kararlarını açıkladı.

Mahkeme, Gineli bir anne ile 7,5 aylık bebeğinin, 2021'de Bas-Rhin Valiliği kararıyla İspanya'ya sınır dışı edilmek üzere 9 gün boyunca tutuldukları gözaltı merkezinde, çocuğun yaşı, kalma koşulları ve tutulma süresi göz önüne alındığında insanlık dışı şartlara maruz bırakıldıklarına kanaat getirdi.

Böylelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleleri yasaklayan" 3. maddesinin ihlal edildiğini kararlaştıran AİHM, Fransa'nın davalıya 19 bin avro para cezası ödemesine hükmetti.

Angolalı anne ve 3 çocuğu da benzer muameleye maruz bırakıldı

AİHM, ikinci davada da yine aynı valiliğin talimatıyla Portekiz'e sınır dışı edilmek üzere 2020'de gözaltı merkezinde 10 gün tutulan Angolalı bir anne ve 8 aylık ile 6 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuğunun benzer muameleye maruz kaldığına hükmetti.

Fransız devletinin Avrupa Konseyinin uyarılarına rağmen yasaları ihlal ettiğine kanaat getiren mahkeme, davalıya maddi zararları nedeniyle 8 bin avro ödenmesine hükmetti.

AİHM her iki davada da ayrıca AİHS'nin "özgürlük ve güvenlik hakkı"nı kapsayan 5.1 ile "gözaltların hukuka uygunluğu için yerinde karar verilmesi"ni şart koşan 5.4 maddelerinin ihlal edildiğine dikkati çekti.

Fransız basını, AİHM'nin 2012'den bu yana Fransa'yı, 12 kez "insanlık dışı muamele" suçlamalarından mahkum ettiğini aktardı.