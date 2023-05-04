Nijerya'da patlayıcı yapanlar için ömür boyu hapis cezası isteniyor

Senatoda, ülkedeki yasa dışı patlayıcı madde yapanların, para cezası seçeneği olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarpıtılmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Bu tasarı, devlet başkanlığı onayına sunulmadan önce Temsilciler Meclisinde de görüşülecek.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Terör ve silahlı çete üyelerinin kullandığı patlayıcıların çoğunun yerel olarak temin edilebilen amonyum nitrat ve karbamitten yapıldığı ifade ediliyor.