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AA
HABER GİRİŞ
04.05.2023 15:21
, 04.05.2023 15:22
SON GÜNCELLEME
04.05.2023 15:22
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
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