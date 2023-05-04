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Dünya
AA 04.05.2023 15:21

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı
[Fotograf: AA]

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