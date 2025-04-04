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Dünya
ScitechDaily 04.04.2025 07:16

Ağırlık kaldırmak beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor

Brezilya'da yapılan bir araştırma, ağırlık antrenmanlarının hafıza kapasitesini artırarak Alzheimer riskine karşı koruma sağladığını ortaya koydu.

Ağırlık kaldırmak beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor

Sao Paulo'daki Campinas Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, hafif bilişsel bozukluğu bulunan 44 kişi incelendi. Altı ay boyunca haftada iki kez ağırlık kaldıran katılımcıların hafızalarında ve beyin yapılarında belirgin iyileşme görülürken, egzersiz yapmayan grupta ise bilişsel gerileme tespit edildi.

Beyin sağlığına etkisi

Araştırma, ağırlık antrenmanlarının Alzheimer hastalığıyla ilişkili olan hipokampus ve precuneus bölgelerinde küçülmeyi önlediğini ortaya koydu. Ayrıca, nöron sağlığını gösteren beyaz madde bütünlüğünde de iyileşmeler tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Isadora Ribeiro, "Fiziksel gelişim bekleniyordu ancak bilişsel gelişimin de bu denli etkili olması bizi sevindirdi. Çalışmamız, ağırlık kaldırmanın demansa karşı güçlü bir koruma sağladığını gösteriyor" dedi.

Brezilya Sinirbilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü (BRAINN) çatısı altında yürütülen çalışmada, katılımcılar iki gruba ayrıldı. İlk grup, haftada iki kez orta ila yüksek yoğunlukta ağırlık kaldırırken, kontrol grubundakiler hiçbir fiziksel aktivite yapmadı. Sonuçlar, ağırlık kaldıran grubun sözel hafıza ve nöron bütünlüğü açısından daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Uzun vadeli etkiler

Bilim insanları, uzun süreli ağırlık antrenmanlarının demans üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için ileri araştırmaların gerektiğini belirtiyor. Ribeiro, "Bazı katılımcılar çalışmanın sonunda artık hafif bilişsel bozukluk tanısı almıyordu. Daha uzun süreli egzersiz programlarının, demansın ilerlemesini geciktirebileceğini veya tamamen önleyebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ayrıca, ağırlık kaldırmanın iki ana mekanizma ile beyni koruduğunu gösterdi: nöron büyüme faktörlerini artırarak ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak.

Araştırmacılar, bu tür egzersizlerin demansa karşı düşük maliyetli ve etkili bir önlem olabileceğini vurgulayarak, halk sağlığı politikalarında fiziksel eğitmenlere daha fazla yer verilmesi gerektiğini belirtti.

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