İngiltere'de hastanelerde sağlık skandalı: Kemirgenler, kanalizasyon sızıntıları ve çökme tehlikesi

Yaklaşık 9 bin sağlık çalışanının katıldığı anket, sağlık tesislerinin fiziksel koşullarına dair çarpıcı bulgular içeriyor. Ankete katılanların altıda biri, son bir yıl içinde çalıştıkları hastanelerde fare gördüklerini belirtirken, yüzde 16'sı hamam böcekleri, gümüşçün böcekleri ve karıncalar gibi haşere istilalarına tanık olduklarını söyledi.

Sağlık sendikası Unison'un yayımladığı raporda, bu durumun hastanelerdeki nemli ortam ve bakımsızlıktan kaynaklandığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, çalışanların sık sık kanalizasyon sızıntıları, bozuk tuvaletler, işlevsiz asansörler ve çürüyen tavanlarla karşılaştığı ifade edildi.

Hastaneler çökme noktasında

Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 17’si, çalıştıkları binaların güvenli olmadığı görüşünde.

Katılımcıların yüzde 52’si, hastane binalarında su sızıntılarını önlemek için kovalara su toplandığını belirtirken, yüzde 23’ü ise kanalizasyon sızıntılarına tanık olduklarını söyledi.

Bununla birlikte, yüzde 28’lik bir kesim, hastane tuvaletlerinin uzun süreler boyunca kullanılamadığını, yüzde 30'u ise çalışanlar için ayrılan tuvaletlerin de arızalı olduğunu bildirdi. Çalışanların yüzde 47’si, hastanelerde asansörlerin sık sık bozulduğunu dile getirirken, yüzde 27’si aydınlatma sorunları, yüzde 21’i ise tavanların çökme tehlikesi taşıdığını ifade etti.

Kemirgenler steril alanlara giriyor

Kuzey İngiltere’de bir hastanede çalışan bir görevli, steril tıbbi malzeme odasına kemirgenlerin girdiğini belirtti. İskoçya’da bir başka sağlık çalışanı ise hastane tavanlarının çöktüğünü ve yağmur suyunu toplamak için yerleştirilen kovaların çalışanlar için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Unison Sağlık Birimi Başkanı Helga Pile, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anket, NHS'in artık çökme noktasında olduğunu gözler önüne seriyor. Hiçbir hastane çalışanı veya hasta, kemirgenlerin dolaştığı, tavanların çöktüğü ve kanalizasyon sularının aktığı bir ortamda bulunmamalıdır" dedi.

Pile, geçmiş hükümetlerin yeni hastaneler inşa edileceğine dair vaatlerde bulunduğunu, ancak sağlık altyapısına ayrılan bütçelerin başka alanlara kaydırıldığını belirtti. "NHS, 21. yüzyıla uygun hale getirilmeli. Yıllardır ihmal edilen bu sistemin toparlanması kısa sürede mümkün değil. Ancak acil olarak kaynak sağlanmalı ve bakım bütçeleri artırılmalı. Aksi halde hastanelerde ameliyatlar ertelenecek, servisler kapanacak ve bekleme süreleri daha da uzayacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. NHS Sağlayıcıları Geçici CEO’su Saffron Cordery ise, "Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği her şeyin önündedir. Ancak her gün çökme riski olan binalar, haşere istilaları ve kanalizasyon sızıntıları nedeniyle bu güvenlik tehdit altında" ifadelerini kullandı.