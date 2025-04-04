TikTok'un yasaklanma tarihi yaklaşıyor: Kim satın alacak?

ABD Kongresi tarafından geçen iki partili yasa, TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'in uygulamayı satmasını zorunlu kılıyor. Yasa yürülüğe girdikten sonra TikTok ocak ayında bir günlüğüne ABD'de erişime kapatıldı, ancak Trump devreye girerek yasağı 5 Nisan'a kadar erteledi.

ABD hükümeti, TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunarak Çin'in uygulama üzerinden genç kullanıcılara ait verileri toplayabileceğini iddia ediyor. Pekin ise bu suçlamayı reddediyor.

TikTok'u kim alabilir?

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere verdiği demeçte, "birden fazla yatırımcının" TikTok'un satın alımına yakın olduğunu belirtti. Ayrıca ABD'nin, Çin'in TikTok satışını onaylaması karşılığında gümrük tarifelerinde indirim yapabileceğini öne sürdü.

BBC'nin ABD ortağı CBS'ye göre, Amazon son dakikada Beyaz Saray'a TikTok'u satın alma teklifinde bulundu. Ancak şirket konuyla ilgili yorum yapmadı.

Trump, TikTok'un Oracle'ın kurucularından Larry Ellison'a satılmasına açık olduğunu söylerken, Elon Musk'ın da potansiyel alıcılar arasında olduğu iddia edildi. Ancak Musk, TikTok'u satın alma niyetinin olmadığını belirtti.

Diğer potansiyel alıcılar arasında milyarder Frank McCourt ve "Shark Tank" programıyla tanınan Kanadalı yatırımcı Kevin O'Leary bulunuyor. Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian da McCourt'un teklifine dahil olduğunu duyurdu.

Dünyanın en büyük YouTuber'ı Jimmy Donaldson (MrBeast) da bir yatırımcı grubu ile birlikte TikTok'u satın almak istediğini belirtti.

Microsoft, Blackstone, Andreessen Horowitz ve Perplexity AI gibi teknoloji devlerinin de TikTok'un hisselerini almakla ilgilendiği bildirildi.

Beyaz Saray'ın, ByteDance'in TikTok'un algoritmasını elinde tutmasını ancak ABD için ayrı bir şirket kurarak platformu işletmesini sağlayacak bir model üzerinde de durduğu ifade ediliyor.

Anlaşma olmazsa TikTok yasaklanacak mı?

Eğer 5 Nisan'a kadar bir anlaşma sağlanamazsa, TikTok ABD'de tekrar yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Uygulamanın Apple ve Google Play Store'lardan kaldırılması söz konusu olabilir.

Trump'ın ocak ayında imzaladığı kararname, TikTok'un yasağını yalnızca 75 gün erteledi ve Kongre tarafından geçirilen yasayı tamamen iptal etmedi. Trump, yasayı yürülükte bırakabilir ya da Adalet Bakanlığı'na yasağı uygulamamaya devam etmesi talimatı verebilir.

Bu durumda ABD hükümeti, Apple ve Google'ı TikTok'u barındırdıkları için cezalandırmayacağını açıkça belirtebilir. Nitekim şirketlerin şubat ayında TikTok'u tekrar uygulama mağazalarına yüklemelerine izin verildi.

Trump, gerekirse yasağın uygulanma süresini "muhtemelen" uzatabileceğini de söyledi.

TikTok'un yasaklanmasının etkileri ne olur?

TikTok, ABD'de 170 milyon kullanıcıya sahip ve 2024'te günlük ortalama 51 dakika kullanıldı. Uzmanlara göre, uygulamanın yasaklanması Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi rakip platformlara yarayabilir.

Pazarlama uzmanı Kelsey Chickering, "Görüştüğümüz pazarlama yöneticileri, TikTok'a reklam verememeleri durumunda bütçelerini Meta ve Google'a kaydıracaklarını söylüyor" dedi.

Ayrıca Amazon'un Twitch platformu ve Çin merkezli Xiaohongshu (RedNote) gibi alternatif platformlar da TikTok'un pazar payından faydalanabilir.