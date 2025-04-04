Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor

Çalışma, kirliliğin depresyon üzerindeki etkisini incelerken bilişsel ve fiziksel sağlıktaki bozulmaların bu ilişkiyi kısmen açıkladığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu durumun çevresel kirliliğin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini daha da vurguladığını belirtti.

Araştırmaya göre, birden fazla hava kirleticiye aynı anda maruz kalmak depresyon riskini daha da artırıyor.

Bu nedenle bilim insanları, özellikle kükürt dioksit gibi zararlı gazların azaltılması için daha sıkı hava kalitesi düzenlemeleri yapılması gerektiğini savunuyor.

Hava kirliliğine karşı önlem çağrısı

Bilim insanları, hava kirliliğinin sadece fiziksel değil, ruh sağlığı üzerinde de ciddi etkileri olduğunu belirterek daha kapsamlı hava kalitesi yönetimi politikalarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerin bu durumdan daha fazla etkilendiği kaydedilirken, çevresel kirlilikle mücadelede daha sıkı önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Dünya genelinde milyonlarca insanın sağlıksız hava koşullarına maruz kaldığı düşünüldüğünde, bu araştırma çevresel ve zihinsel sağlık arasındaki bağlantının önemine dikkat çekiyor.