ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Agatha Kasırgası'nın hızla güç kazandığını ve Pazartesi öğleden sonra karaya inmesinin tahmin edildiğini söyledi.

Kasırga önemli bir turizm bölgesi olan Oaxaca'nın güney eyaletindeki Puerto Escondido ve Puerto Angel yakınlarına doğru ilerliyor.

Kasırga merkezi, Agatha'nın "son derece tehlikeli bir fırtına dalgası ve yaşamı tehdit eden rüzgarlar getirebileceğini" duyurdu.