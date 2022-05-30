Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AP
Agatha Kasırgası Meksika kıyılarına yaklaştı
[Fotoğraf: AP ]
Sezonun ilki olan Agatha Kasırgası, şiddetli yağışlardan kaynaklanan tehlikeli fırtına dalgası ve sel uyarıları arasında Pazartesi günü Meksika'nın güney Pasifik kıyısındaki plajlara ve balıkçı kasabalarına yöneldi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Agatha Kasırgası'nın hızla güç kazandığını ve Pazartesi öğleden sonra karaya inmesinin tahmin edildiğini söyledi.
Kasırga önemli bir turizm bölgesi olan Oaxaca'nın güney eyaletindeki Puerto Escondido ve Puerto Angel yakınlarına doğru ilerliyor.
Kasırga merkezi, Agatha'nın "son derece tehlikeli bir fırtına dalgası ve yaşamı tehdit eden rüzgarlar getirebileceğini" duyurdu.
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