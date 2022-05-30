Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da tekne alabora oldu: 31 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya’nın Sulawesi Adası açıklarında alabora olan 42 kişinin bulunduğu tekneden 31 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar Boğazı'nda cuma günü kargo teknesi kötü hava koşulları nedeniyle alabora olmuştu.
Arama kurtarma birimi yetkilileri, 42 kişinin bulunduğu kargo teknesindeki 31 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Kayıp 11 kişinin hala arandığını ifade eden yetkililer, kurtarılanların durumunun iyi olduğunu söyledi.
Etiketler: Endonezya
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