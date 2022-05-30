Florida'da 10 yaşındaki bir çocuk, okulunu havaya uçurmakla tehdit eden bir metin mesajı gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Daniel Issac Marquez'in tutuklanması, Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda, 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos tarafından 19 çocuk ve iki öğretmenin öldürülmesinden sadece beş gün sonra geldi.

Lee County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, Marquez Florida, Cape Coral'daki Patriot İlköğretim Okulu'nda 5. sınıf öğrencisi.

Yetkililer tarafından sorgulandıktan sonra Marquez, toplu katliam yapmak için yazılı tehditte bulunmakla suçlandı.

Şerif Carmine Marceno yaptığı açıklamada, "Bu öğrencinin davranışı, özellikle Uvalde, Teksas'taki son trajediden sonra mide bulandırıcı. Çocuklarımızın güvende olduğundan emin olmak her şeyden önemlidir. Okullarımızda kanun ve düzen olacak. Ekibim bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi" dedi.

Olay, Okul Tehdit Uygulama Ekibi ve Gençlik Hizmetleri Suç Araştırmaları Birimi tarafından araştırılıyor.