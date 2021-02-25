Nkengasong, haftalık olağan basın toplantısında, kıtada geçen hafta 74 bin COVID-19 vakası ve 2 bin 700 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiğini söyledi.

Son bir ayda vaka sayılarının önceki aya göre azaldığını belirten Nkengasong, kıtadaki ölüm oranlarının ise hala küresel ortalamanın üzerine olduğunu belirtti.

Nkengasong, "Küresel ölüm oranı yüzde 2,2. Kıtaya baktığımızda önceki hafta yüzde 2,6 olan ölüm oranı geçen hafta yüzde 2,7'ye çıktı" dedi.

Gana'da aşılama bugün başlayacak

Güney Afrika, Senegal, Mısır ve Fas'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde toplu aşılamanın başladığını hatırlatan Nkengasong, Gana'da ise aşılamanın bugün başlamasını beklediklerini dile getirdi.

Nkengasong, virüsün mutasyonlarına karşı hangi aşının etkili olduğuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Vaka sayısının 3 milyon 880 bini aştığı Afrika kıtası genelinde virüs nedeniyle 102 binden fazla kişi hayatını kaybetti.