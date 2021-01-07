Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında vaka sayısı 3 milyona yaklaştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 929 bin 778'e yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 69 bin 960 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 929 bin 778'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 407 bin 81'e çıktı.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
Son Haberler
- 12:11
- 12:12
- 12:08
- 12:06
- 12:16
Sıradaki Haber
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz