Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtanın aşıları satın almak için mali sıkıntısının olmadığını ancak aşırı zengin ülkelerin ihtiyaçlarından fazla aşı satın aldıklarını belirtti.

Nkengasong, "Nisan ayının başından itibaren kıtada aktif bir aşılama programını görmeye başlayacağız." dedi.

Bazı Afrika ülkeleri farklı aşıların klinik denemelerine başladı.

Güvenli bir aşıya ulaşmak için Africa CDC'nin çok sayıda şirketle iletişime geçiyor.

Nkengasong, "Gelişmiş ülkelerin aşıları stokladığı ve Afrika'nın aşıya sahip olmak için mücadele ettiği bir ahlaki krize girmemeliyiz" açıklamasında bulundu.

Vaka sayılarında son bir ayda ortalama yüzde 14 artış oldu.

Kıtada şimdiye kadar 2 milyon 740 bin vaka görülürken, 65 bine yakın kişi hayatını kaybetti.