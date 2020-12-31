Filipinler'de, bin 541 vaka tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 474 bin 64’e çıktı.

Son 1 günde virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 244 oldu.

439 bin 796 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Amerikan Johnson & Johnson'ın bağlı iştiraki Belçikalı Janssen ilaç şirketinin COVID-19 aşı adayının kısa sürede klinik deneylere başlayacağını duyurdu.

1 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanlarına aşı yapılacak

Singapur'da, son 1 günde 25’i yurt dışı kaynaklı, toplam 30 vakaya rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 599 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

58 bin 411 kişi sağlığına kavuştu.

Dün itibarıyla normalleşme sürecinin 3'üncü aşamasına geçilirken, 8 kişiye kadar toplanmalara izin verildi.

250 kişiye kadar toplu ibadetlere izin çıkarken, yarından itibaren de sağlık çalışanlarına COVID-19 aşısı yapılmaya başlanacak.

Hong Kong'ta son 24 saatte 68 koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 847'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 148'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 813’e yükseldi.

Bangkok'ta 4 Ocak'a kadar kısıtlama kararı

Tayland'da son 1 günde 194 vakaya rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 884’e çıkan ülkede, virüse yakalanan 61 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 240 kişi iyileşti.

Başkent Bangkok'ta, yılbaşı öncesi getirilen tedbirler kapsamında, gece kulübü, kumarhane ve masaj salonları gibi mekanlar 4 Ocak'a kadar geçici olarak kapatıldı.

Tayland Başbakanı, yılbaşı tatilinde seyahat kısıtlamasına gidilmeyeceğini ancak bazı illerde ek tedbirler uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bangladeş'te son 24 saatte tespit edilen 932 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 510 bin 80’e çıktı.

Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 7 bin 479'a yükseldi.

Tayvan'da, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 799'a ulaşırken, şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 671 kişi sağlığına kavuştu.