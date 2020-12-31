Kıtada virüs nedeniyle son 24 saatte 701 kişi öldü. Böylece, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 867'ye çıktı.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 743 bin 619 kişide virüs tespit edildi.

COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da virüs tespit edilen 2 milyon 289 bin 691 kişi iyileşti.