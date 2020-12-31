Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da genelinde vaka sayısı 2,75 milyona yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 743 bin 619’a ulaştı.
Kıtada virüs nedeniyle son 24 saatte 701 kişi öldü. Böylece, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 867'ye çıktı.
Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 743 bin 619 kişide virüs tespit edildi.
COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Afrika'da virüs tespit edilen 2 milyon 289 bin 691 kişi iyileşti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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