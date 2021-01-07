Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 6 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 395 bin 938'e çıktı.

Virüs bulaşan 10 milyon 16 bin 859 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 222 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 150 bin 336’ya yükseldi.

"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore'de vaka sayısı 67 bine yaklaştı

Son 1 günde 868 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 66 bin 686’ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle can kaybı 1046'ya ulaştı.

Bugüne kadar virüs bulaşan 47 bin 649 kişi sağlığına kavuştu.