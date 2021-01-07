Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 11’i yurt dışı kaynaklı, 63 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 51’i Hebei ve biri Liaoning eyaletinde görüldü.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 278 vaka tespit edilirken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

82 bin 159 kişi ise sağlığına kavuştu.