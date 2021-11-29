Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yaptığı açıklamada, genel olarak COVID-19 salgını sürecine bakıldığında, seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını yönetmede çok az amaca hizmet ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Nkengasong, Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Yasaklar getirmenin sonuç vermediğini gözlemledik"

Bu varyantı bildiren ülkelerden gelen kişilere seyahat yasağı getirilmesini tavsiye etmediklerini kaydeden Nkengasong, "Aslında, bu pandemi süresi boyunca, yeni bir varyantın bildirildiği ülkelerden gelen yolculara yasaklar getirmenin sonuç vermediğini gözlemledik." ifadesini kullandı.

Nkengasong, yasaklar yerine Halk Sağlığı ve Sosyal Tedbirlerin (PHSM) uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini aktardı.

Aralarında İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti.