Yemen'de 600 bin kişi aşılandı
Yemen hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüse karşı aşı kampanyalarının başlamasından bu yana 600 bin kişinin aşılandığını duyurdu.
Yemen'de Sağlık Bakanı Kasım Buheybih, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda COVID-19 salgını için bir rapor sundu.
Buheybih, "COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 600 bine ulaştı. Bakanlık sağlık merkezleri ve gezici ekipler aracılığıyla aşı kampanyalarını sürdürüyor" dedi.
COVID-19 vaka sayısında gözle görülür bir düşüş olduğuna belirten Buheybih, Bakanlığın, acil durumlar için sağlık sektöründeki yeterliliği arttırdığını söyledi.
Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerde COVID-19 vakalarının sayısı 9 bin 987'ye yükselirken, ölümler 1946'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 845'e ulaştı.
Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçlerin çatışmalarının yaşandığı Yemen'de, COVID-19 salgınına ilişkin rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermiyor.
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