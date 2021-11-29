Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 22 sivili öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 22 sivil yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinde bulunan Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri tarafından korunan sığınma kampına, Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.
Sığınmacıların üzerine ateş açan isyancılar 22 kişiyi öldürdü.
Saldırı sonrasında birçok kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Etiketler: Afrika Terör Saldırısı
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