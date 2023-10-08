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AA
HABER GİRİŞ
08.10.2023 10:33
, 08.10.2023 10:36
SON GÜNCELLEME
08.10.2023 10:36
Afganistan'daki depremde can kaybı 2 binin üzerinde
Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine çıktığını bildirdi
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