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Dünya
AA 08.10.2023 10:33

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 binin üzerinde

Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine çıktığını bildirdi

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 binin üzerinde

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