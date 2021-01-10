Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban'a yönelik hava harekatında 12 sivil öldü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde Afgan Hava Kuvvetlerince Taliban'a düzenlenen harekatta 12 sivil öldü.
Nimruz İl Şura Başkanı Baz Muhammed Nasır, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerinin Nimruz'un Haşrud ilçesine bağlı Manzari bölgesinde Taliban'a yönelik hava harekatı düzenlediğini söyledi.
Nasır, harekat sırasında bombanın eve isabet etmesi sonucu 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.
Nimruz Valiliği Sözcüsü Rahmatullah Ömeri ise olayın soruşturulduğunu kaydetti.
Etiketler: Afganistan ABD
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