Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 3 milyonu geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye yükseldi.
Kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 216 kişi hayatını kaybetti.
"Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 461 bin 292'ye çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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