Kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 216 kişi hayatını kaybetti.

"Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 461 bin 292'ye çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.