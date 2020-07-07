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Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü
Afganistan'ın Nangarhar ve Zabul vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 10 polis hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.
Zabul vilayetinin Şinkey Kaymakamı Emir Can Alkozay, ilçede peş peşe düzenlenen 2 bombalı saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 2 polisin yaralandığını kaydetti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan'da saldırı Nangarhar ZabulSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 16:28
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