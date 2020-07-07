Emniyet yetkilisi Mobasser Hossain, Bandarban'daki Çakma aşiretinin etkisindeki Parbatya Çattagram Janasanghati Samiti siyasi hareketinin içindeki fraksiyonlar arasında çıkan çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin hepsinin reformcu fraksiyondan olduğunu ifade eden Hossain, olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

Bangladeş polisi, çatışmanın bölgedeki kontrolü ele geçirme mücadelesi nedeniyle çıktığını kaydetti.

Parbatya Çattagram Janasanghati Samiti Hindistan'ın da desteğiyle Bangladeş ordusu ve silahlı kuvvetleriyle on yıllarca çatışmış ancak 1997'de hükümetle barış anlaşması imzalamıştı.

Başkent Dakka'nın 387 kilometre güneydoğusundaki Bandarban'da 10'a yakın etnik grup yaşıyor.