Mezar-ı Şerif'in merkezindeki minibüs duraklarına peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.



9 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.



Kent merkezinden çevre köylere giden Şiilerin aracının hedef alındığı açıklandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.



Türkiye saldırıların ardından taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan’da son dönemde yoğunlaşan bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.