Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 23:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Afganistan'da bombalı saldırılar
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti. Türkiye taziye mesajı yayımladı, saldırıları kınadı.
Mezar-ı Şerif'in merkezindeki minibüs duraklarına peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.
9 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.
Kent merkezinden çevre köylere giden Şiilerin aracının hedef alındığı açıklandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Türkiye saldırıların ardından taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan’da son dönemde yoğunlaşan bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.
Etiketler: Afganistan
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