Kabil Büyükelçiliğindeki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen anma törenine Afganistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Özbekistan'ın Kabil Büyükelçisi Yadgarhoca Şadmanov ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile Taliban Geçici Hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Şir Muhammed Abbas Stanekzay, Ekonomi Bakan Yardımcısı Vekili Abdullatif Nazari, Kabil Üniversitesi Rektörü Asama Aziz ile geçici hükümetin çeşitli yetkilileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı, film gösterimi yapıldı.

"Paralel devlet yapılanması çökertilmiştir"

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye'nin son 6 yılda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı hukukun üstünlüğü çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında verdiği mücadelede büyük başarı kazandığını belirterek "FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, nihai tahlilde örgütün paralel devlet yapılanması çökertilmiştir." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi toplumun tüm kesimlerinin farklılık gözetmeden demokrasiye sahip çıkmak için tek bir amaç uğrunda bir araya geldiğini aktaran Erginay, "Bu, Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olarak da tarihimize geçmiştir. Bu büyük tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

"Afgan halkı da dayanışma sergiledi"

Erginay, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde yurt dışında da pek çok ülkeden destek bulduğunu belirterek "Türk halkı demokrasiyi muhafaza etme arzusunda yalnız kalmamış, pek çok ülke hükümetimize destek vermiş, Afgan halkı da darbe girişimini kınayan ve olaylar sonrasında bizimle dayanışma sergileyenler arasında başta gelmiştir." diye konuştu.

FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarının diplomatik girişimler neticesinde kapattırılması ya da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilmesi yoluyla örgütle mücadelede pek çok ülkede önemli bir kazanım elde edildiğini aktaran Erginay, şöyle devam etti:

"FETÖ'yü gerçek yüzüyle yani terör örgütü olarak tanıyan ülke ve uluslararası kuruluşların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Örgütle yurt dışında yürütülen mücadelede dostlarımıza şu gerçeği delillerle ve somut bulgularla anlatıyoruz: FETÖ, yaratmaya çalıştığı imajın aksine, eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket değildir. Tam tersine kök saldığı ve faaliyet gösterdiği her ülkenin güvenliği için de tehdit oluşturan sürekli kendisine çarpık emelleri doğrultusunda siyasi ve ekonomik nüfuz alanı yaratmaya çalışan bir istihbarat ve suç örgütüdür."

FETÖ'ye ait olan 15 okul ve eğitim merkezi TMV'ye devredildi

Erginay, Türk ve Afgan hükümetlerinin iş birliğiyle şu ana kadar daha önce FETÖ'ye ait olan 15 okul ve eğitim merkezinin TMV'ye devredildiğini aktararak Afgan çocuklara daha kaliteli eğitim imkanı sunulması için vakfın olanaklarını artırdığını ve farklı vilayetlerde yeni okul açma projelerinin olduğunu kaydetti.

FETÖ'nün bazı ülkelerdeki yasal boşluklardan faydalanarak varlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Erginay, "Maalesef örgüt Afganistan'da hala aktif. Bu durumun en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağına inanıyorum. FETÖ'nün faaliyetlerinin tamamen engellenmesi eğitim alanındaki adımlarla Afganistan'ın geleceğine yaptığı yatırımları daha da teşvik edecektir. FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabalarımız uzun soluklu bir süreç. Hükümetimiz bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir." diye konuştu.

Törenin ardından, Afgan-Türk Maarif Okulları öğrencileri arasında düzenlenen şiir ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

[Fotoğraf: AA]

Afgan yetkiliden Türkiye'ye teşekkür

Törende konuşan Taliban'ın Geçici Hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Şir Muhammed Abbas Stanekzay ise iki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi güçlü ilişkilerin olduğunu belirterek başta Türkiye olmak üzere, tüm komşu ve dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi.

15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına dua ettiğini aktaran Stanekzay, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına gerek eğitim alanında olsun gerekse yakın zamanda meydana gelen deprem konusunda olsun Afganistan'a yaptıkları insani yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Afgan halkı her zaman Türk halkının yanında olacaktır." dedi.

Afganistan'ın kuzeyinde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Öte yandan, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ile Afgan-Türk okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi iş birliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törene Türk yetkililerin yanı sıra Türkmenistan'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Kabayev Bazarbay ve Belh Vilayeti Vali Yardımcısı Mevlevi Nurulhuda Ebu İdris de katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, "Türk halkı darbe girişimi sırasında canını siper etmiş, vatandaşlarımızın bazısı şehit bazısı da gazi olurken kimisi de en sevdiklerini bu mücadele sırasında kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Turgut, geçen 6 yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışında FETÖ ile mücadelenin, Türkiye devletinin temel önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Afganistan'da hala FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının varlık gösterebildiğini ifade etmek zorunda olduğunu dile getiren Turgut, Türkiye'nin, FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının TMV'ye devredilmesini beklediğini söyledi.

Törenin sonunda TMV öğrencileri, 15 Temmuz'la ilgili şiirler okudu.