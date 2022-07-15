ABD, FETÖ'nün en fazla örgütlendiği ve siyasi destek bulduğu ülkelerin başında geliyor.

Terör örgütü ekonomik anlamda da ABD'den yararlanıyor.

FETÖ'nün ABD'deki okul ağı

Özellikle Charter olarak bilinen sözleşmeli okullar örgüt için ciddi finans kaynağı oluşturuyor.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, "Bu okulun binasının kirasını devlet veriyor. Çalışanların maaşını devlet veriyor. Aslında her şeyini devlet veriyor. Sadece özel vakıf ve dernek bunu işletiyor. Bu charter sistemi. ABD'nin bir çok eyaletinde var ve FETÖ’cüler bunu çok iyi kullanıyor. Bunu iki amaçla kullanıyorlar. Kendi personeline iş veriyorlar, öğretmen olarak. Dolayısıyla kendi elemanlarını iş olanağı yaratmış oluyorlar" açıklamasını yaptı.

Neredeyse her eyalette okul var

Okullardan FETÖ'ye aktarılan paranın yıllık 800 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. FBI kayıtlarına göre okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarının yüzde 40'ı FETÖ'ye aktarılıyor.

Bir süre bu okullarda öğretmenlik yapan ve sonra örgütü dava eden Ersin Konkur TRT'ye konuşmuş, "Bunlar ABD'de mafya örgütü olarak kabul edilmeli" demişti.

Örgüt üyeleri istihdam ediliyor

FETÖ'yü dava eden eski öğretmen Ersin Konkur, "Sözleşmeli okullar sözde kar gütmeyen okullar. Kağıt üzerinde kar gütmeyen vakıf kuruluşları. Fakat bütün para kullanılan paranın miktarı da büyük meblağlar. Öğrenci başına 10 bin dolardan bahsediyoruz. Ve bu para bunların kontrolünde ve bir şekilde Gülen'in şirketlerine transfer ediliyor" sözleriyle arka planı anlattı.

Okulların bağlı olduğu bir üst kuruluş bulunmuyor. Farklı eyaletlerde bulunan okullar, farklı yasal yapılarla işletiliyor. Bunlar, Türkiye'nin hukuki anlamda mücadelesini de zorlaştırıyor.

Maaşların bir kısmı örgüte gidiyor

Mehmet Özkan, "Hukuki anlamda FBI farklı araştırmalar yapıyor, şu an için net bir karar verilmiş değil. Amerikan hükümeti için bir güvenlik sorunu haline gelirse federal anlamda bir müdahale olur. Ama şu anda olay bir yerel hukuki mesele olarak görülüyor. Ama siyasi anlamda ABD FETÖ konusunda desteğini kesmiş değil" diyor.

ABD'de FETÖ'ye bağlı yaklaşık 600 okulun olduğu tahmin ediliyor. Örgüt, ülkedeki yayılma stratejisi ve kurumsallaşmasını da bu okulları merkeze alarak kurguluyor.

Haber: Ali Artmaz

Kamera: Barbaros Sayılgan