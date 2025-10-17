Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2025 10:20

Afganistan: Pakistan'ın sınırdaki Spin Boldak'a saldırılarında 40 kişi öldü, 170 kişi yaralandı

Pakistan'ın, Afganistan'ın Kandahar eyaletinin Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan: Pakistan'ın sınırdaki Spin Boldak'a saldırılarında 40 kişi öldü, 170 kişi yaralandı

Kabil merkezli Tolo News'ün yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Pakistan, Spin Boldak bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Spin Boldak Halk Sağlığı Başkanı Kerimullah Zübeyr Ağa, yaptığı açıklamada, hava saldırılarının can kaybını artırdığını belirterek "Şu anda toplam 170 yaralı ve 40 ölü var." dedi.

Pakistan tarafından topçu saldırıları sonrası Nokli, Vardak, Kuchian, Şorabak ve Şehit bölgelerindeki bazı sivillerin evlerinin hasar gördüğü bildirildi.

Kandahar eyaletinde bulunan Spin Boldak, Afganistan-Pakistan sınırında yer alıyor.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

ETİKETLER
Pakistan Afganistan
Sıradaki Haber
ABD'de ICE yetkililerince en az 170 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
ABD'de 2 üniversite daha Trump yönetiminin "yükseköğretim" sözleşmesini reddettiğini duyurdu
10:36
Motosikletiyle "teker yakan" sürücüye 6 bin 498 lira ceza kesildi
10:29
Sıfır Atık'ta hedef daha yaşanabilir bir gelecek
10:35
Akıllı dron kutusu KORGAN-M göreve hazır
10:24
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne yapılan operasyonlarda 16 zanlı yakalandı
10:11
Müsilaj görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak
Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ