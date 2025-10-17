ABD'de ICE yetkililerince en az 170 kişi gözaltına alındı

ProPublica, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ikinci döneminde gerçekleştirilen göçmen operasyonlarına ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmada, söz konusu operasyonlarda, en az 170 ABD vatandaşının gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 20'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.

En az 3 hamile kadının da gözaltına alındığı aktarılarak, 50'den fazla vatandaşın kimlikleri sorgulandıktan sonra "yasal statüleri olmasına rağmen" gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan bazı vatandaşların fiziksel şiddete maruz kaldıkları, bazılarının ise bir günden uzun süre avukatları veya aileleriyle iletişim kuramadığı ifade edildi.

Bazı vatandaşların yalnızca göçmen baskınlarını görüntüledikleri için gözaltına alındığı bildirilerek, bu kişilerin çoğunun Latin kökenli olduğu aktarıldı.

ProPublica, hükümetin bu tür olaylara dair resmi kayıt tutmadığının ve bu nedenle oluşturdukları listenin "kesin olmamakla birlikte geniş çaplı ihlalleri" ortaya koyduğunun altını çizdi.

ProPublica'nın sorularına yanıt veren ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise görevlilerin, vatandaşlara yönelik ırksal profil çıkarmadığını veya onları hedef almadığını savundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, "ABD vatandaşlarını, göçmenlik uygulamaları için tutuklamıyoruz." ifadesini kullandı.