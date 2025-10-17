Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
Dünya
AA 17.10.2025 09:41

Brent petrolün varili 60,66 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,66 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili 60,66 dolardan işlem görüyor

Dün 62,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,27 azalarak 60,66 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 56,76 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak üzere yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini açıklamasının ardından küresel enerji arzına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla geriledi.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan zirvede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini görüşmek üzere anlaştıklarını, görüşmenin Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile yapacağı temaslardan bir gün önce gerçekleştirileceğini belirtti. Zirvenin tarihi açıklanmadı.

Aynı zamanda, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 300 bin varil artacağı yönündeydi. Beklenenden yüksek gerçekleşen stok artışında, rafinerilerin sonbahar bakım dönemine girmesiyle kapasite kullanım oranlarının düşmesi etkili oldu.

Uzmanlar, ham petrol stoklarındaki yüksek artışın, distilat ürünlerdeki düşüşle dengelendiği, ancak dolaylı petrol talebinin geçen haftaya göre belirgin şekilde zayıf kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 7 bin varil artarak 13 milyon 636 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan piyasalar, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını durdurma olasılığına da odaklandı. Bu durumun, küresel arz akışlarını değiştirebileceği ve alternatif tedarikçilere olan talebi artırabileceği değerlendiriliyor.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 15 Ekim'de Rusya'dan petrol alımını durdurma sözü verdiğini açıkladı. Rusya, Hindistan'ın toplam petrol ithalatının yaklaşık üçte birini karşılayan en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Ancak Hindistan hükümeti, dün yaptığı açıklamada, "öncelikli hedeflerinin enerji fiyatlarının istikrarı ve tedarik güvenliği olduğunu" ifade ederken, Trump'ın açıklamalarına değinmedi. Rusya tarafı ise Hindistan ile enerji iş birliğinin süreceğine ilişkin güvenini dile getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 69,72 dolar direnç, 60,66 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

