Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2025 09:12

Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında teslim alınan Filistinlilerin naaşlarında işkence ve infaz izlerine rastlanmasının ardından İsrail’in işlediği suçlarla ilgili acil bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin teslim ettiği şehit cenazelerinde görülen dehşet verici manzaralar ve üzerlerinde açıkça görülen işkence, kötü muamele ve infaz izleri; işgal ordusunun suçlu ve faşist doğasını, ayrıca bu varlığın ulaştığı ahlaki ve insani çöküşü açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hamas, "İşgalcilerin yaşayanlar ve ölüler arasında ayrım yapmadığını, Filistinli halkına karşı işlediği iğrenç suçların soykırıma düzeyinde" olduğunu belirtti.

Uluslararası insan hakları örgütlerine, Birleşmiş Milletlere ve İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunan Hamas, "bu iğrenç suçların belgelenmesi, bu suçlar hakkında acil ve kapsamlı bir soruşturma açılması ve işgal liderlerinin adalete teslim edilmesini" istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Cuma günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in şimdiye kadar 120 Filistinlinin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim ettiğini, naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğunu açıklamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Müdürü Ahmed Dıhayr da, İsrail'in ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında teslim ettiği cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini, "naaşlarda işkence izleri ve gözlerinin uzun süre kapalı tutulduğunun belirtileri olduğunu" söylemişti.

ETİKETLER
İsrail Hamas Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas: İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi, İsrail'in ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle gecikiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
ABD'de 2 üniversite daha Trump yönetiminin "yükseköğretim" sözleşmesini reddettiğini duyurdu
10:36
Motosikletiyle "teker yakan" sürücüye 6 bin 498 lira ceza kesildi
10:29
Sıfır Atık'ta hedef daha yaşanabilir bir gelecek
10:35
Akıllı dron kutusu KORGAN-M göreve hazır
10:24
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne yapılan operasyonlarda 16 zanlı yakalandı
10:21
Afganistan: Pakistan'ın sınırdaki Spin Boldak'a saldırılarında 40 kişi öldü, 170 kişi yaralandı
Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ