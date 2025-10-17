Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
Dünya
Kathimerini 17.10.2025 06:53

Trump’ın Türkiye mesajları Atina’da endişe yarattı: Diasporaya “harekete geçin” çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki açıklamaları, Yunanistan’da alarm zillerini çaldırdı. Yunan basınındaki yorumlarda Washington-Ankara yakınlaşmasına dikkat çekilirken, ABD’deki Yunan diasporasına “artık devreye girin” çağrısı yapıldı.

Trump'ın Türkiye mesajları Atina'da endişe yarattı: Diasporaya "harekete geçin" çağrısı

Yunanistan merkezli Kathimerini Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmelere dair dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Tom Ellis tarafından kaleme alınan yazıda Trump'ın Erdoğan ve Türk ordusu övgüsünden endişeyle bahsedildi.

Yazıda, "ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Gazze konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir konum tanıdı. İki gün sonra Beyaz Saray’da Erdoğan’ı kabul eden Trump, ardından Şarm El-Şeyh’teki Gazze barış anlaşması töreninde de Türk lideri yanına aldı. Her üç etkinlikte de Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın "Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Son çatışmalarda hep zirvedeydi ve kazanan taraftaydı. Hiçbir çıkar peşinde değil." mesajına dikkat çekildi.

 


 

“Bu yakınlık göz ardı edilemez”

Ellis, “dünyayı yalnızca Yunan-Türk rekabeti üzerinden okumamak gerektiğini” belirterek, Trump’ın tavrının Atina’da görmezden gelinemeyeceğini, Türkiye–ABD ilişkilerindeki bu yeni tonun yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Yunan diasporasına açık çağrı

Yazar, köşe yazısında ABD’deki Yunan diasporasına doğrudan bir çağrıda bulundu:

“Beyaz Saray’a erişimi olan Yunan kökenli Amerikalılar, şimdi bunu pratikte kanıtlamanın zamanı. Bu süreçte Kongre’deki Yunan etkisi daha da güçlendirilmeli. Çünkü mesele kişiler değil, ülkenin çıkarlarıdır.”

Yunan basını: Türkiye, uluslararası diplomasi masasında önemli bir yere sahip
Yunan basını: Türkiye, uluslararası diplomasi masasında önemli bir yere sahip

Miçotakis için yeni hesap

Yazar, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Beyaz Saray ziyareti konusundaki önceki çekincelerini de yeniden değerlendirdiğini belirtti:

“Başta gereksiz görünüyordu ama son gelişmelerle birlikte, bu ziyaretin ulusal çıkarlar açısından yeniden ele alınması gerekiyor.”

ABD Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- ABD İlişkileri Yunanistan
