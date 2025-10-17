Trump’ın Türkiye mesajları Atina’da endişe yarattı: Diasporaya “harekete geçin” çağrısı

Yunanistan merkezli Kathimerini Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmelere dair dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Tom Ellis tarafından kaleme alınan yazıda Trump'ın Erdoğan ve Türk ordusu övgüsünden endişeyle bahsedildi.

Yazıda, "ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Gazze konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir konum tanıdı. İki gün sonra Beyaz Saray’da Erdoğan’ı kabul eden Trump, ardından Şarm El-Şeyh’teki Gazze barış anlaşması töreninde de Türk lideri yanına aldı. Her üç etkinlikte de Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın "Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Son çatışmalarda hep zirvedeydi ve kazanan taraftaydı. Hiçbir çıkar peşinde değil." mesajına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcı olabileceğini söyledi:



▪️"Cumhurbaşkanı Erdoğan yapar. Güçlü bir lider ve benim dostum. Putin de ona saygı duyuyor."

“Bu yakınlık göz ardı edilemez”

Ellis, “dünyayı yalnızca Yunan-Türk rekabeti üzerinden okumamak gerektiğini” belirterek, Trump’ın tavrının Atina’da görmezden gelinemeyeceğini, Türkiye–ABD ilişkilerindeki bu yeni tonun yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Yunan diasporasına açık çağrı

Yazar, köşe yazısında ABD’deki Yunan diasporasına doğrudan bir çağrıda bulundu:

“Beyaz Saray’a erişimi olan Yunan kökenli Amerikalılar, şimdi bunu pratikte kanıtlamanın zamanı. Bu süreçte Kongre’deki Yunan etkisi daha da güçlendirilmeli. Çünkü mesele kişiler değil, ülkenin çıkarlarıdır.”

Miçotakis için yeni hesap

Yazar, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Beyaz Saray ziyareti konusundaki önceki çekincelerini de yeniden değerlendirdiğini belirtti:

“Başta gereksiz görünüyordu ama son gelişmelerle birlikte, bu ziyaretin ulusal çıkarlar açısından yeniden ele alınması gerekiyor.”