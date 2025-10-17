Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
Dünya
Global News 17.10.2025 06:33

Katil İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen Nestle krize girdi: 16 bin kişi işten çıkarılacak

Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle dünya genelinde boykot edilen Nestle ekonomik krize girdi. Şirket küresel çapta 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Katil İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen Nestle krize girdi: 16 bin kişi işten çıkarılacak

İşgalci İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle boykot edilen ve finansal krize giren Nestle, 12 bin ofis çalışanının ve 4 bin üretim ve tedarik zinciri çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu. Bu küçülmenin, yıllık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 1,25 milyar dolar) tasarruf sağlaması bekleniyor.

İsviçre merkezli şirket, Nescafe, KitKat ve Purina gibi markalarıyla tanınıyor.

Üst yönetimde sarsıntı

Şirket için oldukça çalkantılı bir yıl yaşanıyor. Nestle geçen ay, bir astıyla “açıklanmayan bir ilişki” nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen CEO Laurent Freixe’i görevden almıştı.

Freixe’in yerine uzun yıllardır şirkette görev yapan Philipp Navratil getirildi. Hemen ardından Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke de görevini beklenenden erken bıraktı.

ETİKETLER
İsviçre Kahve
