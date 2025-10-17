Açık 8.4ºC Ankara
NBC News 17.10.2025 06:22

7 aylık oğlunu öldürüp, kaçırıldığını iddia etti

ABD'nin California eyaletinde 7 aylık oğlunu öldürüp bebeğin kaçırıldığını iddia eden baba, cinayet, çocuk istismarı ve polise yalan beyanda bulunma suçlarını kabul etti.

7 aylık oğlunu öldürüp, kaçırıldığını iddia etti

Riverside Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Jake Haro, ağustosta hayatını kaybeden oğlu Emmanuel Haro’nun ölümüyle ilgili tüm suçlamaları kabul etti.

Haro’nun cezası, 3 Kasım’da yargıç tarafından belirlenecek. Savcılık, bu itirafın herhangi bir anlaşma kapsamında yapılmadığını açıkladı.

Anne de suçlamalarla karşı karşıya

Bebeğin annesi Rebecca Haro da cinayet ve yanlış ihbar suçlamalarıyla yargılanıyor. Kadın, geçen ay suçsuz olduğunu iddia etmişti. Onun duruşması da eşinin ceza alacağı gün yapılacak.

Ceset hâlâ bulunamadı

Yetkililere göre Rebecca Haro, 14 Ağustos akşamı Los Angeles yakınlarındaki Yucaipa kentinde bir alışveriş mağazasının otoparkında bebeğinin bezini değiştirirken saldırıya uğradığını ve çocuğun kaçırıldığını iddia etti.

Kadın, “Bezini değiştirmek için eğildim, birisi ‘Hola’ dedi. Sonrasını hatırlamıyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Gözünün mor olduğu görülen kadın, daha sonra “Uyandığımda oğlum yoktu.” demişti.

Jake Haro ise o dönemde televizyona verdiği röportajda “O sadece bir bebek. Lütfen oğlumuzu geri verin.” diye konuşmuştu.

Ancak soruşturma, çiftin anlattıklarının yalan olduğunu ortaya çıkardı. Riverside Bölge Savcısı Michael Hestrin, “Bu dava dosyası, bebek Emmanuel’in istismara uğradığına ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğine dair kanaatimizi yansıtıyor.” dedi.

Babadan geçmişte de istismar vakası

Savcılığa göre Jake Haro, 2023 yılında önceki evliliğinden olan çocuğuna yönelik “kasten kötü muamele” suçlamasını da kabul etmişti.

Söz konusu çocukta kafatası kemiğinde kırık, beyin kanaması, kaburga ve bacak yaralanmaları tespit edilmişti. Çocuk hâlen felçli ve yatağa bağımlı olarak yaşıyor.

Haro, o davada 180 gün süreyle çalışma programına katılma şartıyla ertelenmiş bir hapis cezası almıştı.

ABD Cinayet
