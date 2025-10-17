Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2025 06:14

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği şiddetli saldırılarda, Baalbek kentinde 1 kişi hayatını kaybetti, farklı noktalarda 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde de Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 10'dan fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı General Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarını kınayarak, İsrail saldırılarının, üretim altyapısını yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı hedef almayı amaçlayan sistemli bir politika olduğunu kaydetmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hamas: Ateşkes anlaşmasına ve Gazze'nin yeniden imarına bağlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:41
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 15 kişi Türkiye'ye getirildi
06:44
Gazze'de sessiz terör: Katil İsrail'in patlayıcı robotları
06:35
Nestle, dünya çapında 16 bin kişiyi işten çıkaracak
06:29
Yapay zeka 'ikiziniz' yakında ruh sağlığınızı test edip tedavi edebilir
06:45
7 aylık oğlunu öldürüp, kaçırıldığını iddia etti
06:22
Hafta sonu hava nasıl olacak?
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ