İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği şiddetli saldırılarda, Baalbek kentinde 1 kişi hayatını kaybetti, farklı noktalarda 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde de Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 10'dan fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı General Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırılarını kınayarak, İsrail saldırılarının, üretim altyapısını yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı hedef almayı amaçlayan sistemli bir politika olduğunu kaydetmişti.