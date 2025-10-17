Duman 12.8ºC Ankara
AA 17.10.2025 07:42

Hamas: İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi, İsrail'in ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle gecikiyor

Hamas, İsrailli esirlerin cesetlerinin tesliminin, İsrail'in bölgeye ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle geciktiğini bildirdi.

Hamas: İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi, İsrail'in ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle gecikiyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli esirlere ait bazı cesetler, işgalci İsrail'in bombardımanları sonucu yıkılan tünellerde ve binaların enkazı altında kaldı. Bu gecikme, İsrail'in Gazze'ye kurtarma ekipmanlarının girişine izin vermemesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, ulaşabildikleri tüm cesetleri teslim ettiklerini ancak geriye kalanların çıkarılması için gerekli cihaz ve ekipmanların halen temin edilemediğini aktararak, "Gecikmeden tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise açıklamasında, uluslararası kamuoyunun birkaç İsrailli askerin cesetlerine gösterdiği duyarlılığı, Gazze'de enkaz altında kalan on binlerce Filistinli cenazeleri için göstermediğini belirterek, çifte standardı eleştirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar İsrail'in serbest bıraktığı 120 Filistinli cenazesini teslim aldığını, ancak bunların kimliksiz geldiğini ve kimlik tespitinin ilkel yöntemlerle yapıldığını açıklamıştı.

Ekipler, ağır ekipman eksikliği nedeniyle yüzlerce cenazeye hala ulaşamıyor.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren saldırılarında altyapı ve kurtarma araçlarını büyük ölçüde yok ettiği belirtiliyor.

Hamas, Netanyahu hükümetini anlaşmayı geciktirmekle, Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmak ve insani yardımların girişini sınırlamakla suçluyor.

Gazze hükümetine bağlı medya ofisine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yalnızca 653 yardım tırının girişine izin verdi. Anlaşma ise her gün 600 yardım tırının yakıt ve gıda dahil Gazze'ye ulaşmasını öngörüyordu.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar nedeniyle çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 67 bin 967 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 179 kişi yaralandı.

