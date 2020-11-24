Cumhurbaşkanı Gani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya tarafından Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek amacıyla düzenlenen "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"na video konferansla katıldı.

Afganistan'da 2011'de 150 bin olan yabancı asker sayısının bugün 10 binin altına düştüğünü ve Afgan güvenlik güçlerinin, ülkede güvenlik ve terörle mücadelenin sorumluluğunu 2015'te devraldığını hatırlatan Gani, "Küresel terörizmle mücadelede ön saftayız. Afganistan'ın birçok bölgesini kontrol ediyor ve koruyoruz." dedi.

Son aylarda Helmend, Kandehar, Bedahşan gibi şehirlerdeki Taliban eylemlerini engellediklerini belirten Gani, "Her durum için farklı bir planımız var. Bugün Afganistan güvenlik ve savunma güçleri operasyonlarının yüzde 96'sını bağımsız olarak gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin son beş yılda büyük ilerleme kaydettiğinin altını çizen Gani, yolsuzlukla mücadele adına mevcut tüm stratej ik kriterlerin çoğunun uygulandığını, 2024'e kadar hedeflerine ulaşmalarına olanak tanıyacak kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüsün tüm dünyayı etkilediğini belirten Gani, "Salgınla mücadele için kalkınma önceliklerimizi ertelemek ve sınırlı kaynaklarımızı yeniden tahsis etmek zorunda kaldık. Hala COVID-19 krizi içindeyiz. İkinci dalga ve belki de üçüncü dalga bizi tekrar tekrar geriye götürebilir." diye konuştu.

Gani, ülkesinde yoksulluğun azaltılması, istihdam, refah ve halkın geçim kaynaklarının iyileş tirilmesinin hayata geçirilmesi gerekilen adımlar olduğunu kaydetti.

Konferans bugün sona eriyor

Afganistan, Finlandiya ve BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) organizatörlüğünde dün başlayan "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı", bugün sona erecek.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katıldı.

2012'de Tokyo ve 2016'da Brüksel'de gerçekleşen konferansa ilişkin bu yıl organizatörler, uluslararası topluma henüz belirli bir bağış çağrısı yapmadı.

2018'de yine BM Cenevre Ofisi'nde, BM ile Afgan ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde geniş kapsamlı "Afganistan Konferansı" gerçekleştirilmişti.