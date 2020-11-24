Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'dan ABD'ye: Maksimum baskı politikası yolun sonuna geldi
[Fotoğraf: Reuters]
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin maksimum baskı politikaları ve yaptırımlarının sona yaklaştığını söyledi.
Rebii, ABD seçimlerinde İran halkını mutlu eden gelişmenin maksimum baskı politikasının ve bunu destekleyen Donald Trump yönetiminin başarısızlığı olduğunu söyledi.
Hükümet sözcüsü, "ABD'nin mevcut müflis hükümetinin masasında hiçbir seçenek kalmamıştır. Yolun sonuna geldiler." diye konuştu.
"İran hükümeti halkın çıkarlarının peşinde olacak" diyen Rebii, hükümetin önceki yıllarda yaptırımlar nedeniyle beklediği 160 milyar dolar gelirden yoksun kaldığını söyledi.
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