Rebii, ABD seçimlerinde İran halkını mutlu eden gelişmenin maksimum baskı politikasının ve bunu destekleyen Donald Trump yönetiminin başarısızlığı olduğunu söyledi.

Hükümet sözcüsü, "ABD'nin mevcut müflis hükümetinin masasında hiçbir seçenek kalmamıştır. Yolun sonuna geldiler." diye konuştu.

"İran hükümeti halkın çıkarlarının peşinde olacak" diyen Rebii, hükümetin önceki yıllarda yaptırımlar nedeniyle beklediği 160 milyar dolar gelirden yoksun kaldığını söyledi.