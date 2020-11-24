Şehirdeki son hastanın bugün taburcu edilmesiyle 9 ay sonra aktif vaka kalmadı.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, sağlık görevlilerinin yanı sıra kurallara uyarak virüsün sona ermesine katkıda bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

En sert tedbirler Melbourne'de uygulandı

Haziran ortalarında ikinci dalganın başladığı Melbourne'de "felaket durumu" ilan eden eyalet hükümeti, Avustralya'daki en sert tedbirleri uygulamaya koymuştu.

Günlük vaka sayılarının 725'e tırmandığı günlerde şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan eden hükümet, temel ihtiyaç malzemesi satan dükkanların haricindeki tüm iş yerlerini kapatmıştı.

Son 24 gündür yeni vaka kaydedilmeyen eyaletteki yasakların büyük bir bölümün kaldırılmasıyla tüm iş yerleri, spor salonları, havuzlar, sinema salonları ve ibadethaneler yeniden açılacak.