Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarında yüze yakın sivil hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı. Birçok aile yıkıldı.

Gence'ye yönelik saldırılarda annesini, babasını ve kardeşini kaybeden küçük Hatice onlardan sadece biri.

“Azerbaycanlı çocukla Anadolu’daki çocuk arasında bir fark yok”

3 yaşında yetim kalan Hatice'nin dramına Nobel ödüllü Türk Bilim insanı Aziz Sancar kayıtsız kalamadı. "Azerbaycanlı çocuk da bizim çocuğumuzdur" diyen Sancar, Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba bağış yaptı, üniversiteye kadar olan eğitimini karşıladı.

TRT Haber’e konuşan Türk bilim insanı Aziz Sancar, “Benim için Azerbaycanlı bir çocukla Anadolu’daki bir çocuk arasında bir fark yok. Her ikisi de çocuktur ve Türk'tür. "Bir millet iki devlet" benim için bunun somut ifadesidir. 2016 yılında Azerbaycan ziyaretimde söylemiştim, ben Azerbaycan ve Kerkük türküleri ile büyüdüm ve benim için Azerbaycan ve onun her ferdi, Türkiye ve onun her ferdi kadar değerlidir” dedi.

Sancar, Hatice’nin ailesine başsağlığı dileyerek, “Bu gönderdiğim para ile Hatice’nin, onu seven ve destekleyecek insanlar olduğunu bilmesini istedim” şeklinde konuştu.

Sancar'dan Azerbaycan'a mesaj

Türkiye'nin gururu bilim insanı, Azerbaycanlılara da mesaj gönderdi:



“Azerbaycanlı kardeşlerim bilsin ki dünyanın neresinde olursak olalım tüm Türklerin kalbinde ve duasındasınız. Allah sizleri korusun ve sayın İlham Aliyev’den razı olsun, bu büyük zaferi Azerbaycan ve tüm Türk Dünyası’na kazandırdığı için" dedi.