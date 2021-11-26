İtalyan hükümeti, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden üç ay sonra ülkesini terk etmek isteyen Gula'ya tahliye sürecinde yardım ettiklerini açıkladı.

İtalyan Hükümeti Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afgan vatandaşı Şarbat Gula Roma'ya geldi.

Sharbat Gula, 1985'te Peşaver'deki bir mülteci kampında genç bir kızken Steve McCurry tarafından çekilmiş bir fotoğrafının National Geographic'in kapağında yer almasıyla tüm dünyanın dikkatini çekti.

Afganistan ve halkının o sırada içinden geçmekte olduğu tarihteki değişimleri ve çatışmaları sembolize etmeye devam etti.

Geçen Ağustos ayında yaşanan olaylardan sonra, Sharbat Gula'nın ülkesini terk etmesi için yaptığı yardım talebine destek veren, sivil toplum ve özellikle Afganistan'da çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan taleplere yanıt olarak, Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan daha geniş tahliye programının ve Hükümetin onları kabul ve entegrasyon planının bir parçası olarak İtalya'ya seyahat etmesini organize ederek bunu mümkün kıldı. "

Gula'nın fotoğrafı, ABD'li fotoğrafçı Steve McCurry tarafından Gula'nın yaşadığı Pakistan-Afgan sınırındaki bir mülteci kampında çekilmişti.