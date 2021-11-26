Almanya'da son 24 saatte 76 bin 414 yeni vaka kaydedildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı.

Son 24 saatte 357 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 100 bin 476 oldu.

Almanya’da vakalar artıyor. Son 24 saatte 76 bin 414 yeni vaka kaydedilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. https://t.co/o1LGwuEHv5 pic.twitter.com/Mt5fZCo8Gq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2021

Almanya’da yoğun bakım servislerinde 21 bin 881 hastanın bulunduğu, 3 bin 126 boş yatak olduğu ve doluluk oranının yüzde 87,50 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık 2020’de başlatılan aşılama kampanyasında halkın yüzde 68,1’inin çift doz aşı olduğu belirtildi.