Afet bölgesi 2 santimetre kalınlığında volkanik külle kaplandı. Havalimanı pisti çalışamaz hale geldi, yardım çalışmaları sekteye uğradı.

Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Tonga'da patlayan yanardağı ve devamında gelen tsunamide üç kişi hayatını kaybetti.

Volkanik faaliyet sırasında kopan okyanus altı internet kabloları sebebiyle adayla iletişimde hala zorluk yaşanıyor.

Mango Adası'ndaki tüm evler yok oldu

Ülkede birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, yüzden fazla yapı hasar gördü.

Tonga hükümeti Atata, Mango ve Fonoifua Adaları'nın tahliye edildiğini duyurdu.

Yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami dalgalarının 50 kişinin yaşadığı Mango Adası'ndaki tüm evleri yok ettiği belirtildi.

Yeni Zelanda, bölgeye yardım gemisi gönderildiğini açıkladı. Yeni Zelanda ve Avustralya'ya ait uçaklar da bölgede gözetim uçuşu yapıyor.

Yoğun toz bulutu nedeniyle adada meydana gelen hasarın büyüklüğü hala tespit edilemiyor. Uydu görüntüleri bazı adaların tamamen battığını gösteriyor.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ kül, buhar ve gaz püskürtmeye geçen hafta başlamıştı.