İtalya'yı terk ederek Fransa'ya yerleşen Giuseppe Belvedere hayatını kaybetti. 76 yaşındaki adamın yaşadığı kamyonette donarak öldüğü açıklandı.

Talihsiz adamın acı dolu hayat öyküsü de böylece ortaya çıktı. Belvedere, Fransa'da uzun yıllar ticaretle uğraşmış ancak iflas edince bir kamyonet içinde yaşamaya başlamıştı.

Hayvanlara özellikle kuşlara olan sevgisiyle tanınıyordu. Kuşların efendisi olarak anılan adam, sosyal medyada da popüler olmuş, yaşamıyla ilgili kısa metrajlı film çekilmişti.

